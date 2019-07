Storilci žrtev zamotijo s pogovorom, predstavijo se kot serviserji, uslužbenci elektro službe, ki si ogledujejo teren, ali pa pojasnijo, da odkupujejo staro železo ali opravljajo sanacije. Na ta način žrtev zvabijo iz ali od hiše, da je nimajo več pod nadzorom. Nepozornost žrtve izkoristijo drugi storilci, ki v tem času vstopijo v hišo, pregledajo notranjost in odtujijo denar oziroma nakit. Storilci nato zapustijo hišo, tisti, ki pa je zamotil žrtev, pa se vljudno poslovi in zapusti kraj. Žrtve so predvsem starejši občani.

Občanom svetujejo, da naj imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Vedno naj zaklenejo hišo, ko to zapustijo, ključ pa naj vzamejo s seboj, pa če tudi stopijo samo za vogal. Ob tem pa naj bodo pozorni na videz oseb, na oblačila, govor in posebnosti ter vozilo, s katerim so se pripeljali.

Če pa občani postanejo žrtev kaznivega dejanja, policisti priporočajo, naj takoj obvestijo policijo na telefonsko številko 113 ali obvestijo najbližjo policijsko postajo.

V zadnjem času se namreč ponovno povečuje število tovrstnih tatvin.

Na Viču je neznani storilec zamotil oškodovanko, drug storilec pa je odtujil gotovino in nakit. Storilca sta se odpeljali z vozilom zeleno-rumene barve. Eden izmed storilcev je visok 170 centimetrov, močnejše postave, kratkih rjavih las, okroglega obraza in star okoli 30 let.

V ponedeljek pa se je zgodila drzna tatvina v Šiški. Neznani storilec se je približal oškodovanki in ji z vratu strgal verižico, nato je zbežal s kraja. Storilec je bil moški star od 20 do 25 let in visok od 160 do 170 centimetrov. Storilec je suhe postave, ima kratko pristriženo bradico, nosil je črno kapo s ščitkom, črno majico in črne kratke hlače.