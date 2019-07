Za zmago Španije je zadelo devet različnih igralcev. Med zadnje štiri ekipe SP se je Španija uvrstila prvič po letu 2009, ko je bila na koncu druga. V finalu jih je premagala ravno Srbija.

Olimpijski prvaki iz Ria 2016 Srbi so v Gwangjuju igrali brez številnih zvezdnikov. V četrtfinalu so obstali drugič po letu 2006. Svetovni prvaki so bili v letih 2009 in 2015, drugi leta 2011 in tretji 2017.

Junak hrvaške zmage je bil s tremi goli Maro Joković. Druga četrtfinalna para sta Madžarska - Avstralija in Italija - Grčija.