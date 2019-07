Žalostno novico je v ponedeljek sporočil glasbenikov starejši brat Aaron Neville, ki je tvitnil, da pevec in klaviaturist, ki je slišal tudi na ime Poppa Funk, ostaja ljubljen od vseh, ki so ga poznali, je pisala francoska tiskovna agencija AFP.

Glasbenik se je kor Arthur Lanon Neville rodil 17. decembra. Zelo je občudoval ustvarjalce doo-wop glasbe, kakršen je bil Fats Domino. Konec 50. let minulega stoletja se je pridružil ameriški mornarici, a je ves čas gojil ljubezen do glasbe.

V začetku 60. let je soustanovil skupino Neville Sounds, ki se je kasneje preimenovala v The Meters. Ta zasedba, ki je pogosto omenjena med pionirji funka, je skupno izdala osem albumov in bila tudi na turneji z The Rolling Stones.

Konec 70. let pa je Art Neville združil moči s sorojenci in soustanovil zasedbo The Neville Brothers, ki je nato dolga leta sklepala znameniti jazz festival v New Orleansu. Poslovilni koncert je skupina izvedla leta 2015, svoj zadnji, deseti studijski album z naslovom Walkin' in the Shadow of Life pa je izdala leta 2004.

Art Neville je svojo glasbeno upokojitev naznanil decembra lani. Dvakratni grammyjec je lani prejel tudi nagrado za življenjsko delo ameriške založniške akademije. V tej so ob novici o njegovi smrti zapisali, da je bil »legendarni glasbenik in znan kot ustvarjalec prepoznavnega r&b-ja in soula iz New Orleansa«, še povzema AFP.