Iz Afrike v Francijo, Španijo in osrednjo Evropo doteka zelo vroč zrak, je za STA pojasnila dežurna meteorologinja Arsa Katja Kozjek. »V naslednjih dneh bo izjemno vroče vse od Francije pa do Skandinavije, naši kraji pa bodo ravno na robu tega prodora toplega zraka,« je povedala.

Pri nas bo vročina izrazita v zahodni polovici Slovenije, na vzhodu pa bo hladneje, tam bodo najvišje temperature dosegale do 33 stopinj. Ob koncu tedna pa bo vročina nekoliko popustila, padavine bodo znova verjetnejše. Na Arsu dodajajo, da se bo vročina prihodnji teden vrnila.

V Franciji in Španiji se bo sicer ta teden segrelo do 40 stopinj. Nadpovprečno toplo bo tudi v Skandinaviji. V vzhodni Evropi bo vreme krojilo obsežno višinsko jedro hladnega zraka in tako bo daleč proti jugu, vse do severne Grčije in Turčije pritekal za ta čas razmeroma hladen zrak, so zapisali na Arsu.

Zvišuje pa se tudi temperatura voda. Večina rek se je v Sloveniji že segrela nad 18 stopinj, najtoplejše celo nad 24 stopinj. Blejsko jezero se čez dan ogreje na 24 stopinj, Bohinjsko pa na 22 stopinj. Morje v Kopru ima 27 stopinj. V prihodnjih dneh bo temperatura rek, jezer in morja še nekoliko višja.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ob napovedanih visokih temperaturah opozarja, da lahko vročina najbolj prizadene starejše in otroke ter bolnike z obolenji, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu, na mobilnost in sposobnost presojanja. Med bolj ogroženimi zaradi vročine so tudi delavci, ki delajo na prostem, in prebivalci mest.

NIJZ zato svetuje, da v času največje moči sonca med 10. in 17. uro poiščimo senco, se zaščitimo s sončnimi očali, pokrivalom, primernimi oblačili in z zaščitno kremo z zaščito pred UVA in UVB žarki z zaščitnim faktorjem najmanj 30. Opozarja tudi, da se v vročini hrana hitreje pokvari, zato bodimo pozorni na njeno varnost in pravilno ravnanje z njo, zdravila pa shranjujmo na primerni temperaturi.