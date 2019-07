V okviru zakona predlagajo izobraževalne programe za starše, da bodo lažje prepoznali prekomerno rabo pametnih naprav pri otrocih. Načrtujejo tudi izobraževanje za pametno rabo spleta in družbenih omrežij v šolah in na univerzah.

Nomofobija, ki uradno še ni priznana bolezen, prizadene predvsem mlade. Polovica Italijanov, starih med 15 in 20 let, brska po telefonu najmanj 75-krat dnevno. Okoli 61 odstotkov Italijanov uporablja telefone ali tablice v postelji, med Italijani, starimi od 18 do 34 let, pa ta delež znaša 81 odstotkov.

Vladajoče Gibanje pet zvezd je v osnutku zakona zapisalo, da se lahko odvisnost od telefonov primerja z odvisnostjo od iger na srečo, saj vpliva na proizvajanje dopamina.