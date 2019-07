Letošnji 66. filmski festival v Pulju se je odvil zelo nenavadno: začel se je z režimskim filmom General, v katerem je skušal režiser Antun Vrdoljak s pomočjo svojega zeta, filmske zvezde Gorana Višnjića, postaviti spomenik generalu Anteju Gotovini, kar je seveda sprožilo vrstno polemik. Končal pa se je z dokumentarno-igranim filmom Dane BudisavljevićDnevnik Diane Budisavljević. Gre za pretresljivo zgodbo o Avstrijki, poročeni z zagrebškim zdravnikom srbskega rodu, ki je sprožila akcijo reševanja pravoslavnih otrok, ki jih je NDH pošiljala v hrvaška taborišča enako kot judovske otroke, potem ko so jih ločili od mater, ki so odšle v nemška taborišča. Budisavljevićeva je rešila okoli 10.000 otrok, do posthumnega izida njenega dnevnika leta 2003 pa je vse to dogajanje ostalo povsem prikrito tako v socialističnih kot novih časih. Film, ki je v Pulju zdaj dobil največjo nagrado, zlato areno, je zato svojevrsten šok ne le za preživele taboriščnike, ampak za celotno hrvaško javnost.

Glavno vlogo je odigrala Alma Prica, igrata pa tudi Igor Samobor in v manjši vlogi Boris Ostan. Poleg zlate arene za režijo je film dobil tudi nagrado za najboljšo glasbo in montažo. V tekmovalnem programu je bilo sicer 14 filmov. tlp