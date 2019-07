Člani vladajoče konservativne stranke so imeli do včeraj čas, da glasujejo za svojega novega vodjo, ki bo avtomatično postal tudi novi britanski premier. Znan bo danes okoli poldneva. Če se ni zgodil največji politični čudež v zgodovini, bo to nekdanji zunanji minister in nekdanji župan Londona Boris Johnson, ki mu napovedujejo velikansko zmago nad aktualnim zunanjim ministrom Jeremyjem Huntom.

Selitev v premierske sobane na Downing streetu 10 bo sledila jutri popoldne. Druga premierka v britanski zgodovini Theresa May bo tam zadnjič prenočila v noči s torka na sredo. Svoje porazno vodenje vlade, ki mu je dal pečat brexit oziroma neuspeh pri izvedbi brexita, bo končala z zadnjo udeležbo v sredinem ritualu v britanskem parlamentu, ki se mu reče »vprašanja za premierja«. Potem bo odšla v Buckinghamsko palačo, se zadnjič poklonila kraljici in jo prosila, naj ji odobri odstop s premierskega položaja. Iz Buckinghamske palače se bo vrnila na Downing street 10, pred katerim bo opisala, kako je bilo na srečanju s kraljico, poskusila še enkrat lepo govoriti o svojem vodenju vlade in naredila prostor nasledniku. Če bo to Johnson, jo bo morda tolažila ocena Johnsonovih kritikov, da ne bo ona, ampak on najslabši premier v zgodovini države.

Ministri množično odhajajo Še pred zamenjavo je finančni minister Philip Hammond, verjetno najrazumnejši član odhajajoče vlade, napovedal, da bo odstopil, če bo novi premier Johnson. Enako so napovedali pravosodni minister David Gauke in nekaj drugih članov vlade. Ne gre samo za to, da so kritiki Borisa Johnsona, ki vedo, da jih bo ta, če bo postal premier, z veliko mero zadovoljstva sam nemudoma odstavil. So tudi nasprotniki brexita, posebno trdega, in ideje o zaprtju dela parlamenta, da bi bilo mogoče doseči trdi brexit mimo volje večine poslancev. Johnson obljublja, da se bo brexit 31. oktobra zgodil, kakršen koli že bo in na kakršen koli način. Hunt pravi, da bi bil pripravljen izpeljati trdi brexit, vendar tudi, da bi pristal na novo odložitev, če bi bila potrebna za dosego sporazumnega izstopa iz EU.

Brexitski črni oblak Boris Johnson je v svoji verjetno zadnji tedenski kolumni v Telegraphu, s katero zasluži četrt milijona funtov na leto, zapisal, da je do 31. oktobra mogoče doseči sporazumni brexit, če Britanija vnovič odkrije svoj »občutek za misijo… 31. oktobra smo lahko zunaj. Zdaj potrebujemo voljo in duha.« Sodeč po tem, kar pravijo v EU, to ne drži, saj Bruselj vztraja, da je edina sporazumna pot iz EU sporazum, ki ga je sklenila odhajajoča Mayeva.

London za umirjanje položaja z Iranom Britanska vlada je po najnovejšem sestanku Cobre, ki povezuje vlado, policijo, vojsko in varnostno-obveščevalne službe v izrednih položajih, spet pozvala Iran, naj nemudoma izpusti tanker, ki ga je revolucionarna garda dramatično zasegla v petek. Tanker Stena Impero je plul pod britansko zastavo, čeprav ima švedske lastnike. Čeprav uradni London poudarja, da gre za sovražno in nezakonito dejanje, si prizadeva za umirjanje položaja. Državni sekretar na obrambnem ministrstvu Tobias Ellwood pravi, da mora Britanija najprej poskusiti zmanjšati napetosti na Bližnjem vzhodu, ki so se zelo povečale: »Naša prva in najpomembnejša odgovornost je, da najdemo rešitev problema s tem tankerjem in da poskrbimo za to, da so druge ladje pod britansko zastavo varne v teh vodah. Gledano širše pa moramo vzpostaviti primerne profesionalne odnose z Iranom.« Iran je pod velikim ameriškim pritiskom, nevarno nervozo iranskih oblasti pa kaže tudi novica, da so te aretirale sedemnajst Irancev, ki naj bi bili agenti Cie. Nekatere naj bi že obsodili na smrt. Združene države obstoj oziroma razbitje Ciine vohunske mreže v Iranu zanikajo.