Hongkonške protestnike, ki so se v nedeljo vračali z demonstracij proti oblastem, so na podzemni železnici v predmestju napadli neznanci v belih majicah z maskami na glavi. Na več posnetkih z mobilnih telefonov je videti, kako sredi nastalega kaosa lovijo protestnike, ki so nosili temne majice, in jih pretepajo z lesenimi koli. Nekatere so lovili po postaji, nekaj se jih je postavilo ob tekoče stopnice in udrihalo po potnikih. Ranjenih je bilo 45 ljudi, eden je v kritičnem stanju.

Policija je posredovala šele po eni uri, kar je izzvalo nove kritike na njen račun. Policiji že tako očitajo prekomerno uporabo sile proti demonstrantom ob preteklih protestnih shodih. Policija se brani, da je do napada prišlo na obrobju mesta in da prej niso mogli ukrepati, saj so bili zaradi osredotočeni na središče Hongkonga, kjer se je v nedeljo po različnih ocenah zbralo od 140.000 do 430.000 ljudi. Tudi tam je zvečer prišlo do spopadov med policijo in bolj radikalnimi protestniki.

Eden od poslancev, ki je bil prisoten na postaji podzemne železnice, Lam Cheuk Ting, je obtožil policijo, da je »ob napadu triad na običajne državljane namenoma zamižala na eno oko. Ne bom ugibal, zakaj.« Včeraj so se kritike nadaljevale, poslanec Alvin Yeung je spraševal oblasti: »Zakaj se pretvarjate, da se ni nič zgodilo?«

Triade so kitajske kriminalne združbe, ki naj bi jim pripadali napadalci, ni pa jasno, zakaj bi se ti vmešali v politično dogajanje oziroma kdo jih je k temu nagovoril. Območje Yuen Long, kjer se je napad zgodil, leži proti severu tisoč kvadratnih kilometrov velikega Hongkonga, blizu meje s Kitajsko. Na območju so vplivne kriminalne združbe in prokitajski lokalni odbori. Podobne napade na protestnike v okviru gibanja dežnikov leta 2014 so prav tako pripisali pripadnikom triad.

Napad in nasilje je obsodila tudi voditeljica Hongkonga Carrie Lam, proti kateri nastopajo protestniki in zahtevajo njen odstop zaradi spornega predloga zakona o izročanju oseb kitajskim organom. Zahtevajo tudi preiskavo o ravnanju policije, h kateri bodo verjetno dodali tudi njeno nedeljsko neukrepanje.