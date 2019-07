Hekerski vdor v podatke bolgarske nacionalne agencije za prihodke (NAP) se je zgodil konec minulega meseca. Javnost je zanj izvedela po zaslugi neznanega ponudnika podatkov o milijonih Bolgarov, ki se je z ruskega elektronskega naslova oglasil bolgarskim medijem. Da gre za verodostojne podatke, so bolgarski dacarji ugotovili že prejšnjo nedeljo, ko so opravili delno primerjavo javno objavljenih na spletu s svojimi. Bolgarski finančni minister Vladislav Goranov je nato priznal, da je vdor v davčno upravo zajel okoli tri odstotke njene baze podatkov. Ob opravičilu vsem državljanom je poudaril, da ti niso bili označeni kot tajni ter da finančna stabilnost države ni bila v ničemer ogrožena.

NAP je na svoji spletni strani minuli teden objavil, da so bili v računalniški vdor zajeti osebni podatki 5,1 milijona državljanov, med njimi več kot milijona pokojnih. Ker je Bolgarov sedem milijonov, gre torej tako rekoč za vse polnoletne osebe. Po vdoru so tako javno na voljo osebni podatki ljudi z imenom, matično številko, naslovom, telefonsko številko, elektronsko pošto in podobnim ter še podatki o letnih prihodkih, socialnem zavarovanju, plačilih davkov in izmenjavi davčnih informacij s tujino ter tudi zabeleženi davčni prekrški in podatki drugih služb, kot je carinska ali zavod za zaposlovanje. NAP je državljanom obljubil, da jim bodo prek posebne aplikacije v kratkem omogočili vpogled, ali so bili njihovi podatki zajeti v hekerskem napadu.

Svojo jezo nanje je zaradi njihovega slabega varovanja med drugimi stresel bloger Asen Genov, ki je za CNN dejal, da bi morali biti besni vsi sodržavljani. »Te informacije so sedaj prosto na razpolago vsem. Mnogi so si že naložili datoteke in prepričan sem, da ne samo Bolgari,« je zapisal ob navedbi, da se je sam brez posebnega računalniškega znanja z lahkoto dokopal do ukradenih datotek.