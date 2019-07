Drugi tir: Gradbinci snemajo bele rokavice, boj se začenja

Jutri ali v četrtek v družbi 2TDK pričakujejo dokazila konzorcija (delno lastniško povezanih) družb Markomark Nival, Nival invest in Ekorel, s katerimi bodo dokazali, da izpolnjujejo razpisne pogoje in imajo potrebne reference za gradnjo galerije in mostov čez dolino Glinščice na trasi bodočega drugega tira proge Divača–Koper.