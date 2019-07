Znanstveniki so vedeli, da se pod ledom na Antarktiki na južnem polu skriva na stotine jezer, natančno 470. Šele najnovejša raziskava britanskih in ameriških strokovnjakov pa je pokazala, da je več takšnih jezer tudi na Grenlandiji na severu. Že prej poznanim štirim so zdaj na seznam dodali še 56 na novo odkritih jezer, ki se bohotijo pod več kilometrov debelim ledom. Po velikosti se nikakor ne morejo kosati denimo z Vostokom, 250 kilometrov dolgim sladkovodnim jezerom, ki leži pol kilometra pod pokrovom večnega ledu na Antarktiki in velja za največje podledeniško jezero na svetu (ter tretje največje nasploh). Največje na Grenlandiji je dolgo okoli šest kilometrov, v povprečju pa so dolga okoli kilometer in pol.

Znanstveniki so še sredi 50. let prejšnjega stoletja mislili, da pod ledenimi pokrovi severnega in južnega pola ni tekoče vode. Da se motijo, so ugotovili ob odkritju podledeniških jezer na Antarktiki, podobna zgodba pa zdaj poteka še na največjem otoku na svetu. »V sklopu te raziskave smo prvič začeli ustvarjati grob oris sistema jezer pod ledom Grenlandije,« pravi vodja raziskave, hidrologinja Jane Bowling z univerze Lancaster. Bowlingova je v sklopu raziskave pregledala in analizirala podatke 570.000 kilometrov ledene ploskve, ki so jih zbrali z Nasinim radarjem. Z njegovo pomočjo so s številnimi preleti ustvarili načrte oblike ledenih sten pa tudi njihovo notranjost. »Gladina teh 'aktivnih' jezer, ki se polnijo in praznijo, je odvisna od tega, koliko ledu se stopi vanje,« je razložil soavtor študijeStephen Livingstone. Da ne zmrznejo pod ledom, ampak ostanejo v tekoči obliki, poskrbita pritisk ledu od zgoraj in geotermalna energija, torej toplota Zemlje od spodaj.