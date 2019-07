Asmir Suljić, rojen leta 1991 v Srebrenici, je tako prepričljivo zaznamoval drugi krog slovenske lige, da ga je Dnevnikova žirija soglasno razglasila za igralca kroga. V Stožicah je navdušil ob zmagi Olimpije proti Domžalam. To je bila njegova najboljša tekma sezone, na kateri je odigral odgovorno in agresivno. Ker je šel v vsaki akciji do konca, je Olimpija že do polčasa stopila domžalsko prednost dveh golov.

Suljić je tipičen igralec navdiha. Trener Safet Hadžić zanj pravi, da ga je težko ustaviti, ko ima svoj dan: »Je ekstremno kakovosten. Le upam lahko, da bo vsako tekmo odigral na tako visoki ravni.« Suljiću se pozna, da se je skoraj do polnoletnosti ukvarjal s futsalom, zato obvlada driblerske veščine. Velja za posebnega, včasih svojeglavega igralca, kar je praviloma značilnost vseh nogometašev z dodano vrednostjo. V rodni Bosni in Hercegovini se ga je prijel vzdevek »hudič«. Ker se je leta 2013 preselil na Madžarsko, je dobil tudi tamkajšnje državljanstvo, zato pri Olimpiji ne velja za tujca zunaj Evropske unije. Če bi dobil vpoklic v madžarsko reprezentanco, bi se takoj odzval vabilu. V Ljubljani je eden od igralcev, ki so na seznamu za odhod. »Ko pride prava ponudba in igralec ni več zadovoljen v klubu, mu moraš dovoliti, da odide,« pravi Hadžić.