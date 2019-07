Pogled na lestvico prve slovenske nogometne lige po dveh krogih je presenetljiv. Poln izkupiček imata le Olimpija in Aluminij, medtem ko so državni prvak Maribor in Domžale, ki imajo po imenih najboljšo zasedbo v zadnjih letih, na dnu lestvice s po eno točko. »Pogled na lestvico je res nenavaden, a prvenstvo je dolgo in verjetno bo tudi Olimpija zapadla v krizo. Prepričan sem, da se bo Maribor dvignil in bomo s skupaj z Domžalami bili bitko za naslov prvaka. Ne smemo podceniti drugih ekip,« trener Olimpije Safet Hadžić miri evforijo ob prednosti petih točk.

Olimpiji je uspel sanjski teden, potem ko je hodila po robu prepada. V četrtek si je v Rigi v Latviji v sodnikovem dodatku priigrala napredovanje v drugi krog kvalifikacij za ligo Evropa. V nedeljo zvečer je v odličnem vzdušju v Stožicah dobila zelo kakovosten derbi Ljubljanske kotline z Domžalami, potem ko je zaostanek 0:2 spremenila v veličastno zmago s 4:2. Olimpija ima v igralski zasedbi obilo kakovosti, zato je bila njena igra všečna. Hadžić, ki je zaželel uspešen nastop Mariboru in Domžalam v četrtek v Evropi, ima dovolj dolgo klop, da lahko rotira igralce, da so spočiti in zadržijo dobro formo. Tokrat je Olimpija ob fanatični borbenosti pokazala še izjemen značaj, da se po zaostanku 0:2 ni vdala. Z zmago si je še dvignila samozavest za naslednje zahtevne preizkušnje. V četrtek ob 19. uri jo na vzhodu Turčije čaka prva tekma drugega kroga kvalifikacij za ligo Evropa z Malatyasporom in v nedeljo ob 20.30 v Ljudskem vrtu veliki slovenski derbi z Mariborom. Bilo je nekaj kombinacij, da bi derbi prestavili, tako kot je na september preložena tudi tekma tretjega kroga Domžale – Mura, a v vodstvu Maribora računajo na utrujenost Ljubljančanov po tekmi in 2500 kilometrov dolgi nočni poti iz Turčije.

Domžale imajo velike težave v obrambi, saj so na dveh tekmah prejele šest golov. Grega Sorčan je daleč od vratarja, ki je bil na pragu reprezentance. Njegov padec se je začel, ko je septembra lani v dresu Gorice na tekmi z Olimpijo doživel pretres možganov po hudem trčenju s soigralcem Žigo Lipuščkom. Gaber Dobrovoljc (169 tekem v SNL) in Tilen Klemenčič (191 tekem) sta najbolj izkušen štoperski dvojec lige, a delata začetniške napake.

»Težava je, da ni trenažnega procesa, ker imamo tekmo vsake tri dni, kar pomeni, da je čas le za regeneracijo in taktično pripravo. Ponavlja se nam zgodba iz leta v leto, da se je ekipa znova spremenila. Nekatere stvari delamo zelo kakovostno, na drugi strani pa prepoceni prejemamo gole. Imamo zelo ozek kader igralcev,« je potarnal trener Domžal Simon Rožman, ki je imel težave pri sestavi enajsterice. Potem ko sta bočna branilca Čorluka in Sikošek na prejšnjih tekmah pretekla po 12,5 kilometra, nista bila sposobna za nastop v Stožicah. Po prodaji vezista Vetriha in pretresu možganov Estonca Käita nimajo zamenjav, zato je bil obrambni igralec Klemenčič v zvezni vrsti in ni časa za počitek Ibričića, ki sicer zavira igro Domžal, in Gnezda Čerina. Omenjena vezista bosta v četrtek ob 20.45 v kvalifikacijah za ligo Evropa proti Mälmoju odigrala že peto tekmo v zadnjih 16 dneh.

Nasploh je bil drugi krog v slovenski ligi zelo zanimiv. Triglav si je po igri zaslužil točko na gostovanju pri Aluminiju. Maribor je bil v Velenju še drugič, tokrat upravičeno besen na sodnike, potem ko je po izključitvi Kronavetra zapravil zmago v 94. minuti. Tabor iz Sežane je zasluženo prišel do prve zmage, medtem ko so Celjani še daleč od prave forme. V Murski Soboti so gledalci videli triler s sedmi goli. Novinec Bravo je še brez točke, a trener Dejan Grabić je našel zadovoljstvo v tem, da so dosegli tri gole, kar bo v Fazaneriji uspelo le redkim ekipam.