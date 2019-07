Obiskovalci kopališča in živalskega vrta si tako lahko tam med obiskom sposodijo knjigo in jo vrnejo na polico, preden se odpravijo domov. Knjige so na voljo med obratovalnim časom, na policah pa so tako romani v slovenskem in drugih tujih jezikih, kot tudi knjige za otroke in najstnike. Hkrati so tudi letos v MKL pripravili posebno akcijo Maček v žaklju. V knjižnici namreč opažajo, da obiskovalci poleti, ko si radi vzamejo čas za branje, največkrat povprašujejo po novejših knjižnih naslovih, ki so zaradi velikega zanimanja večinoma izposojeni. »A v naših knjižnicah se skrivajo tudi druge zanimive, kvalitetne in malce pozabljene knjige,« pojasnjujejo v MKL. Zato so za dopustniško branje pripravili posebne pakete Maček v žaklju. V vsakem paketu so skrite tri do štiri leposlovne knjige po izboru knjižničarjev, kaj se skriva v žaklju, pa je označeno z nalepkami z namigi. Akcija traja do konec avgusta.