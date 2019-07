Po obvoznih trasah bodo vozili avtobusi številka 2, 7 in 7L, so sporočili iz LPP. Avtobusi številka 2 in 7 bodo vozili po trasi, ki bo speljana po Šmartinski in Servisni cesti, Clevelandski ulici in nato spet po Šmartinski cesti ter naprej po redni trasi. Končno postajališče oziroma postajališče za izravnavo voznih časov bo na postajališču Nove Jarše na Šmartinski cesti. Avtobusi na progi 7L bodo v smeri proti Letališki cesti vozili po Šmartinski cesti, vzporedni cesti ob Bratislavski cesti, Bratislavski cesti in Letališki cesti. V smeri proti Pržanu pa bodo avtobusi vozili po Letališki in Bratislavski cesti, Ameriški ulici in Šmartinski cesti, nato pa naprej po redni trasi. V času obvoza avtobusi na progi 7L ne bodo ustavljali na postajališčih Nove Jarše in Žito v smeri proti Pržanu.