Aerodrom Maribor se ni umaknil z letališča potem, ko mu je potekla najemna pogodba, saj je lastnik mnogih tukajšnjih nepremičnin, med drugim parkirišča in dela upravne stavbe. Na ministrstvu za infrastrukturo so prepričani, da uporaba te zasebne lastnine ni sporna, saj so decembra 2016 z Aerodromom Maribor sklenili pogodbo o ustanovitvi odplačne služnostne pravice v vrednosti 19.179 evrov brez DDV.

V Aerodromu Maribor si to pogodbo tolmačijo drugače in zdaj novemu upravniku prepovedujejo prehod. »Na zemljiščih, ki so v zasebni lasti, je služnost urejena. Vpisana je v zemljiško knjigo in jo država izvaja že več let,« so sporočili z ministrstva za infrastrukturo, kjer pričakujejo, da bo letališče še naprej neovirano obratovalo. »Dosedanji najemniki, ki so iz nam nerazumljivih razlogov enostransko prekinili pogodbo, skušajo onemogočiti delovanje mariborskega letališča in svoje interese uveljavljajo v škodo interesov Republike Slovenije.«

»Zadeve ne morem komentirati, ker sem v četrtek odstopil s položaja direktorja Aerodroma Maribor,« nam je sporočil Marko Gros. Družbo zdaj vodi njen lastnik Lingkun Meng, ki je bil za nas nedosegljiv. tk