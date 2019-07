Sodite med kolesarje, ki imajo okolju najbolj prijazno vozilo opremljeno s števcem hitrosti? Kako dolgočasno. Še posebej v dobi pametnih naprav, ki zmorejo toliko več kot zgolj beležiti prevoženo razdaljo in hitrost. Celo tekači premorejo naprave, ki jim izrišejo natančno pretečeno pot in še marsikatero podrobnost, ki jo lahko nato delijo z vsemi svojimi znanci. To si zaslužijo tudi kolesarji. Ena od naprav, ki jim ponujajo takšno izkušnjo, pa je kolesarski računalnik smarthalo 2. Gre za nadgrajeno različico kolesarskega računalnika smarthalo, ki je izšel leta 2015. Nova različica ohranja vse prednosti originala, tem pa dodaja tudi nekaj novih igračk.

Poleg standardnega beleženja hitrosti, razdalje in vsega drugega, kar bi pričakovali na običajnem števcu za kolesa. Če ste še posebej ponosni na svoje zmanjševanje ogljičnega odtisa, boste lahko beležili tudi prihranjeno količino CO2. Poleg naštetega je smarthalo 2 opremljen še z navigacijo. Na mobilniku v povezano aplikacijo vnesete želeni naslov, sedete na kolo, zaslon kolesarskega računalnika pa vas bo s prižiganjem lučk za levo ali desno usmerjal po pravi poti. Da bi bila izkušnja prilagojena za kolesarje, je možno izbirati med najkrajšo, najbolj varno in celo najbolj položno potjo.

Ker je zadeva že tako ali tako povezana z mobilnikom, lahko ponudi še kaj drugega. Na zaslonu se nam lahko izrišejo prejeta sporočila. Ta zajemajo SMS in sporočila, ki jih prejmemo prek priljubljenih družbenih omrežij, kot so messenger, whatsapp, wechat ali slack. Prejmete tudi opozorila, če vas kdo kliče. Ker pa vsa ta dosegljivost med kolesarjenjem ni vselej dobrodošla, je to storilnost zelo enostavno tudi izključiti. Vselej dobrodošla pa bodo opozorila o prihajajočih spremembah vremena. Naprava premore tudi ta, je pa njihova zanesljivost seveda odvisna od zanesljivosti meteorološke napovedi za vašo konkretno lokacijo.

Smarthalo 2 namestimo na krmilo kolesa, snovalci pa trdijo, da naprave po uporabi ni treba sneti in skriti pred nepridipravi. Da bo kolesarski računalnik preživel noč v Ljubljani in verjetno še kakšnem drugem slovenskem mestu brez urejenih in varovanih kolesarnic, naj bi poskrbelo stojalo, na katero priklopimo napravo. To je namreč možno sneti zgolj z uporabo ključa, ki je edinstven za vsako posamezno napravo smarthalo 2. Poleg tega pa je računalnik opremljen tudi s senzorjem za gibanje, ki zazna, kdaj se okoli njega preveč radovedno smuka nepooblaščena oseba, in tedaj sproži 110 decibelov glasen alarm.

Da se to ne pripeti tudi lastniku naprave, mora izpolniti enega od dveh pogojev. Najbolj enostavno je, če ima ob delu s kolesom pri sebi mobilnik in odprto aplikacijo smarthalo. Ta bo kolesu dala vedeti, da ga uporablja pravilna oseba. Ker pa mobilnik kdaj pozabimo ali pa se mu izpraznijo baterije, je alarm mogoče izklopiti tudi s posebnim geslom. Tega napravi posredujete s trkanjem po zaslonu. Predstavljajte si morsejevo kodo. Vsak uporabnik lahko seveda izbere svoje geslo.

Originalna naprava je bila velik hit, posodobljena različica, ki stane okoli 120 dolarjev, pa tudi, saj je za kar 22-krat presegla zastavljeni cilj na Kickstarterju. Tudi sicer se zadeva zdi zelo zanimiva… dokler se ne spomniš, da bi precej podobno izkušnjo dobil že z mobilnikom, ki bi ga na kolo pričvrstil z nosilcem za okoli 10 evrov.