Gregor Pompe: Kultura logotipov

Misel o simbolni menjavi, ki je zamenjala standardno blagovno menjavo, je danes praktično že dejstvo. V trgovino ne gremo več po športne copate, temveč po adidaske ali najkice. Blago v trgovinah z oblekami ni zloženo »funkcionalno« – torej vsa krila skupaj, vse bluze na istem mestu, nizi različnih hlač – temveč po znamkah, kar pomeni, da v dobršni meri kupujemo bolj znamko kot oblačila. To postane še toliko bolj jasno ob izdelkih, katerih kakovost v resnici skoraj v ničemer ni povezana z zunanjim izgledom – ali bomo kupili to ali ono avdionapravo, naj bi bilo povezano z notranjo »strukturo«, torej elektronskim vezjem, »motorjem« teh naprav, a na koncu se izkaže, da kupujemo ponovno predvsem znamke. Glede na to, da so številne znane japonske, nemške in ameriške firme avdioopreme danes v lasti dveh ali treh globalnih megakorporacij, da je torej »vezje« bolj ali manj enako, najbrž kitajskega izvora, se v resnici odločamo za logotipe.