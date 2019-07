Ena največjih hrvaških iskalnih akcij na morju in kopnem, v kateri so sodelovali tudi hrvaški vojaki s helikopterjem ter več deset gasilcev, gorskih reševalcev s psi, tudi iz Bosne in Hercegovine, ter čuvajev parka, ni prinesla nobene sledi za pogrešano.

»Gre za zelo velik in zahteven teren, na katerem se je mogoče zelo hitro izgubiti, če greste le nekaj metrov stran od označene poti,« je danes za STA povedal vodja hrvaške gorske reševalne službe (HGSS) Josip Granić. Dejal je, da so medtem na Mljetu izpeljali dve uspešni iskalni akciji v drugih primerih.

Slovenska državljanka je še naprej pogrešana, a Granić je poudaril, da niso obupali. Trenutno poteka iskalna akcija zmanjšane intenzivnosti, kar pomeni, da jo iščejo uslužbenci Nacionalnega parka in gorski reševalci s postaje v Dubrovniku med svojim rednim delom. Potrdil je, da je policija preverila vse informacije in navedbe o domnevnih sledeh za Novljanovo, kar pa ni prineslo premikov.

Medtem je družina Novljanove prejšnji teden na facebook strani Tražimo Almo ponudila 10.000 evrov nagrade za koristne informacije o usodi Novljanove.

Slovenska državljanka je izginila, ko sta se s soprogom Janezom odpravila na pohod severozahodno od Malega jezera na Mljetu. Izginotje je prijavil soprog, ki je pojasnil, da na pohodu ni uspel slediti ženi, ki velja za zagrizeno planinko.