Francoska ministrica za obrambo Florence Parly je po odkritju razbitine v vodah okoli pristanišča Toulon na Twitterju zapisala: »To je uspeh, olajšanje in tehnološki dosežek. Mislim na vse svojce, ki so na ta trenutek čakali zelo dolgo.«

Podmornica je s 52 mornarji na krovu v vodah ob francoski južni obali izginila 17. januarja 1968. V začetku leta je ministrica Parly, po ponovnih zahtevah svojcev umrlih mornarjev, naj poiščejo njihove ostanke, napovedala novo iskalno misijo z najnovejšo tehnologijo in plovili.

Po besedah neimenovanega francoskega višjega mornariškega častnika je izgubljeno podmornico, ki se je nahajala na globini 2370 metrov 45 kilometrov od Toulona, našlo plovilo Seabed Constructor. To plovilo je novembra lani uspešno našlo v Atlantiku izgubljeno argentinsko podmornico San Juan.

Še pred začetkom iskanja so naredili modele tokov in plimovanja v Sredozemskem morju. Znova so tudi analizirali podatke iz časa nesreče, vključno s podatki o seizmični aktivnosti, ki naj bi kazali na eksplozijo plovila, ko je potonilo na morsko dno.

Vzrok za nesrečo podmornice ni bil nikoli javno objavljen. Strokovnjaki so domnevali, da bi možni vzroki lahko bili okvara smernega krmila, trk z drugim plovilom, eksplozija torpeda ali izstrelka ali okvara sistema za dovajanje kisika.

60. leta prejšnjega stoletja, ko je izginila podmornica Minerve, so bila usodna za številne podmorniške posadke, saj se je po vsem svetu zgodilo veliko nesreč podmornic.

Aprila 1963 je v vodah pri polotoku Cape Cod v ZDA skupaj s 129 člani posadke potonila ameriška jedrska podmornica Thresher, 99 mornarjev pa umrlo ob brodolomu ameriške podmornice Scorpion v Atlantiku leta 1968.

Prav tako leta 1968 je v severnem Pacifiku s tremi jedrskimi izstrelki na krovu izginila sovjetska podmornica K-129, ki so jo v tajni operaciji leta 1974 našle ZDA.

V letu 1968 je na svojem krstnem potovanju izginila tudi izraelska podmornica Dakar in vseh 69 članov posadke. Našli so jo šele leta 1999 v vodah okoli grškega otoka Kreta.