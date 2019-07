Visoko sodišče za prekrške v Zagrebu je leta 2017 razveljavilo prvostopenjsko sodbo sodišča, ki je 33-letnico obsodilo zaradi prekrška, kazni pa ji ni izreklo. Po zakonu je za tovrsten prekršek predvidena denarna kazen med 5000 in 20.000 kun (med 676 in 2700 evrov).

Po pritožbi Zagrebčanke je nato sodišče na drugi stopnji razsodilo, da na prvi stopnji niso ugotovili, ali je sploh šlo za prekršek. Niso odgovorili niti na vprašanje ali majica z logotipom marihuane predstavlja propagando z namenom pridobitve kupcev, poroča danes Jutarnji list.

Na ponovljenem sojenju na prvi stopnji so maja letos znova potrdili, da je 33-letnica storila prekršek. Znova ji niso izrekli kazni, a bo morala plačati 200 kun (27 evrov) za stroške postopka. Kot so zapisali v sodbi, je z majico sugerirala, da je marihuana dovoljena in sprejemljiva droga in s tem kršila zakon o boju proti zlorabi mamil, ki prepoveduje vse oblike oglaševanja mamil, dodaja časnik.

Zagrebčanka se je znova pritožila, ker vztraja, da lahko nosi majico, ki jo je mogoče kupiti v trgovini. Z odvetnikom menita, da je sodišče brez kakršnih koli pomislekov sprejelo policijsko ovadbo. V pritožbi sta navedla, da je podobe marihuane danes mogoče videti praktično na vsakem koraku in da so medtem na Hrvaškem legalizirali uporabo marihuane v medicinske namene.

Časnik še navaja, da je bil policist, ki je pridržal Zagrebčanko, potem ko jo je ustavil zaradi majice sredi hrvaške prestolnice julija 2015, lani nagrajen zaradi dosežkov v boju proti prepovedanim mamilom.