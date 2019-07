Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je v izjavi novinarjem ob robu današnje slovesnosti ob podelitvi državnih odlikovanj v predsedniški palači spomnil, da je bil minuli konec tedna spet povečan ilegalni prehod migrantov preko slovensko-hrvaške meje. Slovenska policija je prijela večino vseh ilegalnih migrantov in jih vrnila v Hrvaško.

Policisti so v petek popoldan pri Šembijah odkrili več manjših taborov v gozdu, v katerih je bila večja skupina prebežnikov, ki so se razbežali. Na kraju so policisti prijeli dve osebi, nato pa so jih ves popoldan, večer in noč prijemali po manjših skupinah. Skupaj je bilo prijetih več kot 120 oseb, večino so jih vrnili na Hrvaško.

Zaradi povečanega števila ilegalnih prehodov je policiji pri varovanju meje na pomoč danes prišlo dodatnih 35 pripadnikov Slovenske vojske. Ti bodo v mešanih patruljah in opazovalnicah delovali na območju Policijske uprave Koper, pri svojem delu pa bodo med drugim uporabljali opremo za opazovanje in tudi oklepna vozila.

Minister Poklukar pa danes ni pojasnil, kje in kdaj bodo postavili novih 40 kilometrov ograje na meji, saj da je to operativen podatek policije. Postavili jo bodo »tam, kjer bo to potrebno«.

Na novinarsko vprašanje, kdo migrantom na naši strani meje pušča vrečke s hrano in osnovnimi potrebščinami, je Poklukar odgovoril, da gre za izrazito tihotapljenje in sprovajanje ilegalnih prehodov preko državne meje na organiziran način, kar delajo tako posamezniki kot tihotapske združbe. Po njegovih navedbah je oblikovana posebna skupina kriminalistov, ki se ukvarja s to težavo, trenutno je to še v operativni obdelavi. Ko bodo zadeve bolj jasne, bo policija to tudi sporočila, je zagotovil.