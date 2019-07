Vlaki imajo do širiurne zamude, več kot 40 so jih odpovedali, so pojasnili v italijanski državni železniški družbi RFI. Razlog je požar v eni od omaric s stikali za nadzor nad hitrimi vlaki v kraju Rovezzano pri Firencah. V RFI so prepričani, da je bil požar podtaknjen.

Zjutraj je bila tako glavna železniška žila med Firencami in Rimom za tri ure povsem zaprta. Po 8. uri zjutraj so vlaki znova začeli voziti, a gre še ves dan pričakovati težave, pravijo v upravljalcu.

Nove težave potnike čakajo v sredo. Takrat namreč sindikati pripravljajo stavke v železniškem prometu, pri podjetjih za najem avtomobilov, v ladijskem prometu in pri taksistih. Stavka o prizadela predvsem regionalne vlake, navaja dpa.