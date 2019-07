Vijolični bodo prvo tekmo z AIK Stockholmom igrali že v sredo ob 20.15 v Ljudskem vrtu. Skandinavci so bili v prvem krogu boljši od armenskega prvaka Ararata. Če Štajercem ne uspe izločiti Stockholm, se bodo v tretjem krogu evropske lige pomerili z zmagovalcem dvoboja med ekipama Partizani iz Albanije in Šerif Tirospol iz Moldavije.

Maribor je 17. julija na povratni tekmi 1. kroga kvalifikacij premagal Valur Reykjavik z 2:0 (2:0), na prvi tekmi pa so Štajerci na Islandiji slavili s 3:0 ter se gladko prebili v nadaljevanje. Poletna okrepitev Maribora Rok Kronaveter je na prvi tekmi dvakrat podal in enkrat zadel, v Mariboru pa je zadel za vodstvo.

Možna tekmeca v 3. krogu kvalifikacij evropske lige, če se bosta tja uvrstila, sta dobila Olimpija in Domžale. Ljubljančani se bodo nato pomeril z boljšim iz dvoboja med ekipama Connah's Quay Nomads iz Walesa in beograjskim Partizanom, Domžale pa bi ob skupni zmagi v 2. krogu igrale z boljšim iz obračuna med nizozemskim Utrechtom in Zrinjskim iz Bosne in Hercegovine.