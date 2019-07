Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica so v soboto nekaj po polnoči med nadzorom v okolici Solkana blizu slovensko-italijanske meje opazili tuje osebno vozilo Audi A4 srbskih registrskih številk, pred katerim je bilo več ljudi. Ko so opazili policiste, so stekli po strmem travnatem pobočju v smeri Italije, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Na pobočju so odkrili tri državljane Bangladeša, stare 21, 31 in 32 let, ki so bili brez dokumentov za vstop in prebivanje v Sloveniji in so ilegalno prestopili mejo s Hrvaško. Takoj ob prijetju so vsi trije zaprosili za azil. Četrtega iz skupine pa niso našli.

Zaradi suma prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države pa so odvzeli prostost 40-letnemu državljanu Srbije in ga pridržali v policijskih prostorih. V nedeljo so ga s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici, ki mu je po zaslišanju odredil pripor v solkanskih zaporih. Za omenjeno kaznivo dejanje je predvidena kazen do petih let in denarna kazen.

Policija je o primeru obvestila preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, prebežniki pa so šli v azilni dom v Ljubljano.