Šabeder, ki je do odhoda na ministrsko funkcijo marca letos največjo zdravstveno ustanovo v državi vodil dobro leto, odločitev sveta zavoda, da za novega prvega moža UKC Ljubljana izbere Poklukarja, ocenjuje kot dobro. »Tudi njegov program odraža dejansko stanje oziroma prioritete, ki so v kliničnem centru,« je dejal minister, ki zato verjame, da bo novi direktor imel tudi podporo zaposlenih.

Sam pa je Poklukarju danes obljubil, da bo imel ves čas njegovo podporo in podporo ministrstva, »kar vemo, da ni bilo v preteklosti pogosto«. Kot pa je poudaril Šabeder, moraš kot direktor kliničnega centra imeti podporo resornega ministra, sicer je zelo težko narediti kakršno koli spremembo. Poklukarju je obljubil tudi, da bo imel povsem proste roke pri kadrovanju, da bo lahko zasledoval le strokovne cilje in ne bo nobenih političnih kadrovanj.

Poklukar, ki je pet let vodil jeseniško bolnišnico in jo potegnil iz rdečih številk in iz sanacije, bo štiriletni mandat na čelu UKC Ljubljana nastopil 1. avgusta. Po srečanju s Šabedrom je dejal, da je vesel, da je po podpori na svetu zavoda dobil tudi ministrovo podporo. »Zavedam pa se, da se je s tem name naložila velika odgovornost, ne le UKC Ljubljana, temveč tudi pomembnega dela slovenskega zdravstva«.

Njegova želja je, da že v prvih dneh skupaj s stroko nadaljujejo delo in sanacijo, ki jo je nenazadnje v preteklem letu že uvajal in vodil sedanji minister.