O'Neal je z zasebnim letalom in v družbi sedmih ljudi v Zadar prispel v nedeljo popoldne, so poročali hrvaški mediji, ki so spremljali prihod 47-letnega bivšega športnika. Objavili so tudi več fotografij 216 centimetrov visokega O'Neala z njegovimi oboževalci.

Že sama O'Nealova pojava bo povzročila izbruh navdušenja, odlično vzdušje na po zabavah znani plaži Zrće je zagotovljeno, so zagrebške Sportske novosti danes poročale na svoji spletni strani.

DJ Diesel bo avgusta nastopil na več glasbenih festivalih v ZDA, kot so Hard Summer Festival v Los Angelesu, Lollapalooza v Chicagu in Electric ZOO v New Yorku, je poročal Jutarnji list.

Priljubljeni Shaq je s svojimi atraktivnimi igrami za vedno zaznamoval ameriško profesionalno košarkarsko ligo NBA. Bil je štirikratni prvak NBA s košarkarskima moštvoma LA Lakers in Miami. Še med svojo uspešno košarkarsko kariero je bil znan tudi kot ljubitelj glasbe.