Gost promet je po podatkih prometnoinformacijskega centra tudi na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje ter na južni ljubljanski obvoznici od Barja proti Primorski, naprej do Vrhnike.

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji nastala en kilometer dolga kolona vozil. Zastoj pa je tudi na cesti na cesti Lesce-Bled.

Na Obrežju tovorna vozila na vstop čakajo dve uri in pol. Na Dragonji in Sečovljah vozniki avtomobilov na vstop čakajo eno uro, na izstop pa pol ure. Na Sočergi in Jelšanah se na vstop in izstop čaka pol ure. Na mejnem prehodu Metlika pa se na izstop čaka pol ure.

V začetku tega tedna lahko vozniki zastoje pričakujejo pred prehodoma Karavanke in Šentilj zaradi povečanega tovornega prometa in avstrijskih mejnih kontrol, so še zapisali na prometnoinformacijskem centru.