Po podatkih urada za upravljanje katastrof v prestolni Utar Pradeša Lucknow je zaradi udara strele, izruvanih dreves in poškodovanih stavb v soboto umrlo šest, v nedeljo pa 35 ljudi, večinoma kmetov in brezdomcev, ki so se nahajali na prostem. Uničenih je bilo tudi okoli 100 domov.

Premier zvezne države Utar Pradeš Yogi Adityanath je izrazil sožalje svojcem žrtev in prizadetim ponudil odškodnino v višini 400.000 rupij (približno 5000 evrov).

V monsunskem obdobju, ki v Indiji traja od junija do septembra, so nevihte s strelami pogoste. V z vremenom povezanih nesrečah je v Indiji v juliju umrlo že več kot 200 ljudi, največ v zveznih državah Asam in Bihar.