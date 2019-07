V petek popoldne je zagorelo na deponiji v Dragonji, kjer je sicer okoli 200 ton različnih odpadkov, od stekla, papirja, sveč do plastike in pločevink. Ogenj je preskočil z manjšega na večji kup, kjer se nahaja od 160 do 170 ton odpadkov. Gasilci so zato požar presekali s kopači, da se ni razširil. Na kraju so vzpostavili požarno stražo, vendar se požar ponoči ni ponovil, zato so intervencijo v soboto zjutraj zaključili.

Po poročanju Radia Slovenija si okoljska inšpekcija že ogleduje prizorišče. Preverjajo, ali je bilo na deponiji vse v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem. Med drugim bodo preverili, ali so bili odpadki ustrezno skladiščeni, in ustreznost odpadkov.

Direktor Okolja Piran Gašpar Gašpar Mišič je za STA potrdil, da je gorela tudi komunalna odpadna embalaža, ki je bila označena za interventni odvoz v skladu z decembra sprejetim interventnim zakonom. Pogodbo o odvozu te embalaže je država junija sklenila s krškim Kostakom, ki pa svojega dela še ni uspel opraviti. Za to ima sicer v skladu s pogodbo 90 dni časa.

Gašpar Mišič je opozoril, da je v Sloveniji odpovedal sistem za ravnanje z odpadki. V centrih za ravnanje z odpadki enostavno nimajo dovolj prostora, da bi nakopičeno embalažo varno hranili, je ponovil svarila, ki so jih v Združenju centrov za ravnanje z odpadki Slovenije ponavljali že lani poleti.

Do samovžiga seveda lahko pride kadar koli, je izpostavil Gašpar Mišič. Vendar pa nakopičeni kupi embalaže predstavljajo veliko nevarnost za širjenje plamenov. Po požaru bodo morali v Okolju Piran tudi na novo presortirati odpadke; ožgan del odpadne embalaže namreč ni več primeren za odvoz s preostalo embalažo, je opozoril.

V petek so medtem pristojni zaradi dima vaščane pozvali, naj se ne gibljejo na prostem. Vendar dolgoročne škode za okolje ni pričakovati. Predstojnik koprske območne enote NIJZ Milan Krek je za STA pojasnil, da je NIJZ možnost onesnaženja vode in kmetijskih pridelkov zaradi dima ali odpadne vode že ovrgel ter zato ni potrebe po dodatnem obveščanju.

Kljub temu pa so predstavniki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) odvzeli vzorce požarne vode. Po Krekovih pojasnilih gre pri tem za preventivni vzorec, rezultate analize pa je mogoče pričakovati proti koncu tedna.

Si je pa Krek stanje na terenu ogledal. Pojasnil je, da na kmetijskih pridelkih ni bilo zaznati posledic dima. Požar je bil po Krekovi oceni obvladan hitro in uspešno, tudi dim se zaradi ugodnega vremena ni razširil čez bližnja naselja. Pohvalil pa je tudi delovanje civilne zaščite Piran, ki je prebivalce obvestila, naj se ne gibljejo na prostem, in jih s tem zaščitila.