Na šanghajski borzi je zaživela kotacija delnic inovativnih znanstveno-tehnoloških podjetij. Regulatorji so za to kotacijo močno zrahljali pravila trgovanja, kar predstavlja eno najpomembnejših reform kitajskega finančnega trga doslej in potencialno orožje v vse bolj napetem rivalskem odnosu z ZDA na področju tehnologije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kitajska želi na ta način spodbuditi financiranje visokotehnoloških podjetij in jih prepričati, da delnice umestijo na domači finančni trg, namesto da se odpravijo v tujino.

Vseh 25 delnic, ki kotirajo v kotaciji, imenovani Star, je danes zabeležilo močno rast tečaja. Z največjo se lahko pohvalijo delnice podjetja Anji Technology, ki proizvaja baterije na solarno energijo. Te so se dvignile za do 520 odstotkov, končale pa 415,44 odstotka nad izhodiščem pri 202 juanih (26,1 evra).

Najpomembnejša delnica v kotaciji, delnica China Railway Signal & Communication, je pridobila 125,64 odstotka in se oblikovala pri 13,20 juana (1,7 evra). Promet z vsemi delnicami v tej kotaciji je sicer dosegel 7,6 milijarde juanov (slabo milijardo evrov).

Sicer so delnice predvsem usmerjene v poslovni svet, saj se obetajo dnevi, ko bodo svoje poslovanje v drugem poslovnem četrtletju razkrila številna velika podjetja. Ta teden bosta med njimi denimo Nissan in Canon. Ob tem bo v četrtek zasedal svet Evropske centralne banke, v petek pa bodo ZDA objavile najnovejše podate o gospodarski rasti.

Indeks Nikkei 225 je na borzi v Tokiu danes izgubil 0,23 odstotka. V Sydneyju je All Ordinaries padel za 0,07 odstotka, v Seulu pa je Kospi pridobil 0,04 odstotka. Šanghajski SE Composite je 0,86 odstotka pod gladino, hongkonški Hang Seng pa izgublja 0,82 odstotka.