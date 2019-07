Košarkar bo na položaju organizatorja igre eden izmed kreatorjev igre moštva glavnega trenerja Slavena Rimca. Miller-McIntyre je štiri leta preživel na elitni severnoameriški Univerzi Wake Forest in v tem času skupno dosegel 1329 točk in podelil 441 asistenc. Leta 2016 ni bil izbran na naboru lige NBA, istega leta pa je svoje prve profesionalne korake napravil v dresu belgijske ekipe Lueven Bears.

Tekmovalno sezono 2016/17 je sklenil kot vodilni strelec in asistent belgijskega državnega prvenstva. Pred začetkom sezone 2017/18 se je preselil k Parmi, sezono 2018/19 pa sprva začel kot član moštva Dallas Mavericks, a v najmočnejši ligi na svetu ni zaigral. Telički iz Teksasa so ga poslali v razvojno ligo NBA k ekipi Texas Legends, za katero je odigral osem tekem in v svojo statistiko dodal 10,6 točke, 6,5 podaje, 5,8 skokov in 1,9 pridobljene žoge na obračun. Novembra istega leta se je preselil v ruski Zenit, za katerega je nastopil na osmih tekmah 7Days EuroCupa in v povprečju dosegal 5,8 točke, 5,6 podaje in 1,9 skoka v 22,0 minutah igre, v Ligi VTB pa je na parket stopil na 26 tekmah in v 23,8 minutah igre beležil 9,3 točke, 5,4 podaje in 3,2 skoke na tekmo.

»Codi Miller-McIntyre je igralec, za katerega verjamemo, da se odlično vključuje z vsem, kar imamo trenutno v kadru in z igro, kakršno želimo gojiti. Je organizator igre, ki ima višino in moč ter lahko igra na več igralnih položajih. Minula sezona v St. Peterburgu je bila zanj malo bolj skromna, a drugi del sezone, pod novim trenerjem, je igral tako, kot je potrebno. Čvrsto, z dobro organizacijo igre, kar pričakujemo od njega tudi pri nas. Moštvo zdaj dobiva končno podobo in kot glavni trener sem zadovoljen z igralci, ki smo jih pripeljali do zdaj,« je povedal trener Cedevite Olimpije Slaven Rimac.