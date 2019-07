Za zmago na turnirju ATP v Umagu sta se na stadionu Gorana Ivaniševića pomerila Srb Dušan Lajović in Madžar Attila Balasz. Prvi je v četrtfinalu izločil Slovenca Aljaža Bedeneta, drugi pa se je na turnir prebil skozi kvalifikacije.

Balasz je imel pred finalom priložnost, da po Ukrajincu Poljakovu, Urugvajcu Cuevasu in Rusu Rubljovu postane četrti teniški igralec, ki bi se do končnega slavja v Umagu prebil kot kvalifikant. V prvem nizu mu je kazalo odlično, proti Lajoviću je vodil že 5:3, nato pa je 26. igralec sveta osvojil štiri igre zapored in zmagal s 7:5. Srb je z enakim rezultatom dobil tudi drugi niz. S tem je v svojem drugem finalu katerega koli turnirja prišel do prve zmage, postal pa je tudi prvi Srb, ki je osvojil Umag. Leta 2006 je namreč zdaj prvi igralec sveta Novak Đoković finalni obračun proti Stanu Wawrinki predal.

Z zmago do skoraj sto tisočakov Lajović je po koncu finala zmagovalni pokal prejel iz rok hrvaške predsednice Kolinde Grabar Kitarović, z zmagoslavjem pa je dobil 90.390 evrov in 250 točk na moški teniški lestvici, na kateri je poskočil za deset mest (s 36. na 26. mesto). S tem je za vodilnim Đokovićem drugi najbolje uvrščeni srbski igralec, blizu pa je tudi Laslo Đere, ki je po polfinalnem porazu v Umagu pridobil eno mesto in je zdaj 31. Zmagovalec Umaga bo imel novo priložnost za dokazovanje že jutri na turnirju v Gstaadu. Na švicarskem pesku bosta od zvenečih imen nastopila še Španca Bautista-Agut in Verdasco. Močan peščeni turnir poteka tudi v Hamburgu, kjer je v vlogi prvega nosilca Avstrijec Thiem, največji oviri na poti do zmage pa bosta Nemec Zverev in Italijan Fognini, ki je razočaral v Umagu. Ker je do začetka zadnjega turnirja velike četverice v tej sezoni le še dober mesec, pa se začenjajo tudi prvi turnirji na trdi podlagi. V Atlanti v ZDA je prvi favorit domačin Isner, ki je minuli konec tedna zmagal na travi v Newportu. Za najboljše teniške igralce je to sicer obdobje počitka in priprav na odprto prvenstvo ZDA. Za ženskami je peščeni turnir v Bukarešti, ki ga je osvojila Kazahstanka Rybakina. V tem tednu pa se dekleta merijo na dveh turnirjih, v Jurmali in Palermu. V Latviji vloga prve nosilke pripada domačinki Anastasiji Sevastovi, ob Baltiku pa bo nastopila tudi Slovenka Dalila Jakupović. Na Siciliji bo slovenske barve zastopala Tamara Zidanšek, prva nosilka pa je Nizozemka Kiki Bertens.