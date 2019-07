V bolnišnice so sprejeli najmanj 45 ljudi, najmanj ena oseba je v kritičnem stanju, pet pa jih je huje poškodovanih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na množičnih protivladnih protestih je znova prišlo do nasilje med policiji in demonstranti, nasilje pa se je nadaljevalo tudi po protestih, ko so demonstrante na poti domov presenetile skupine nasilnih moških. Na posnetkih, ki so zaokrožili po spletu, je videti, kako moški v belih majicah z različnimi palicami pretepajo protestnike in novinarje na postaji Yuen Long in na vlakih.

Snippet of a live broadcast from lawmaker Lam Cheuk ting, showing self-professed pro-Gov't mobsters attacking passengers in train cars at #MTR#YuenLong Stn. #HongKong has 1 of the world's highest cop to population ratio. Where were @hkpoliceforce? Lam was injured as shown live. pic.twitter.com/Aq5JmJlf5u — Ray Chan (@ray_slowbeat) July 21, 2019

Številni so bili kritični do počasnega odziva policije, ki je potrebovala več kot eno uro, da je prišla na prizorišče in ni aretirala nasilnih moških, ki so bili še vedno v bližini postaje.

This is a clip from Gwyneth Ho (@StandNewsHK)'s live video. Look at how vehement and vicious the white-shirts are in their attacks on protesters. Look at their matching weapons – their long wooden sticks & umbrellas. #antielab#YuenLong

