Pri ustvarjanju albuma je Iggy Pop sodeloval z glasbenikoma Leronom Thomasom in Sarah Lipstate, piše spletna glasbena revija ClassicRock.

"To je album, v katerem drugi umetniki govorijo namesto mene, sem jim pa posodil svoj glas," je o delu dejal glasbenik.

Kot je poudaril, si je želel biti svoboden. "Vem, da je to iluzija in da je svoboda le občutek; ampak vse življenje sem živel v prepričanju, da je to edino, kar je vredno zasledovati," so njegove besede povzeli pri ClassicRock.

Glasbenik bo le 20 dni po izidu albuma, 26. septembra, izdal še knjigo z naslovom Til Wrong Feels Right. V njej bo ponudil izbrane pesmi z nekaj umetniškimi deli in fotografijami ter pogledom na svojo kariero.

Iggy Pop je zaznamoval popularno kulturo 20. stoletja s svojimi uspešnicami, kot so Lust for Life, I'm Bored, Real Wild Child in Candy, ter energičnih in markantnih odrskih nastopih. V Sloveniji je doslej nastopil trikrat - leta 1993 in 2008 v Ljubljani, leta 1994 pa na izolskem stadionu.