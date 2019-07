»Podkupnine plačajte tukaj!« Svetlobni napis s temi besedami se je maja 2017, pet mesecev po zaprisegi Donalda Trumpa, pojavil na pročelju njegovega International Hotela v Washingtonu, ki je hitro po predsednikovi vselitvi v Belo hišo postal zbirališče njegovih pribočnikov in armade lobistov, ki zastopajo vse, kar je Trumpu pri srcu, od fosilnih goriv do osebne oborožitve, od superbogatih darovalcev denarja, ki bi si ga želeli za dosmrtnega predsednika, do tujih delegacij, ki bi rade izkoristile njegove različne usluge.

Medijska in politična pozornost je bila tako dolgo osredotočena na ta Trumpov hotel, ki je med vsemi njegovimi nepremičninami v ZDA in po svetu najbližje Beli hiši, da so dolgo zanemarjali vse druge vire njegovega nabiranja denarja. Dober primer je njegovo golfsko letovišče Turnberry na Škotskem, v domovini njegove matere, ki ga je Trump obiskal že najmanj dvakrat, odkar je predsednik – vsakič, ko je bil na uradnem obisku v Veliki Britaniji. Vsakič ga je tudi »promoviral« na twitterju in ga hvalil kot nekaj neverjetnega. Lani in predlani je zaslužek letovišča poskočil na več kot 38 milijonov evrov. Trump je kot predsednik ZDA na Škotskem veliko bolj obogatel kot pred naselitvijo v Beli hiši, a precej manj kot drugod, kjer je lastnik klubov, hotelov in stanovanjskih sosesk. Kljub temu da prebiva v Beli hiši, noče in noče prekiniti poslovnih vezi s svojimi donosnimi nepremičninami. Kritike o konfliktu interesov ga ne zanimajo. Vsi, ki bi kaj radi od Trumpa in njegove administracije, se sestajajo v njegovih hotelih in klubih: na enodnevnih in večdnevnih srečanjih, s katerimi polnijo njegove bančne račune.

V dveh letih pridelal 800 milijonov evrov Odkar je predsednik, je njegov poslovni imperij kot magnet za lobiste, velike donatorje in tuje vlade, ki so močno okrepili zaslužke njegovih hotelov, golfskih letovišč in stanovanjskih sosesk. Poučeni pravijo, da je v prvih dveh letih predsednikovanja njegov nepremičninski imperij, ki naj bi ga vodila njegova najstarejša sinova, zaslužil okoli 800 milijonov evrov. Velik del tega denarja je prineslo srečevanje Trumpovih donatorjev, lobistov in tujih delegacij v njegovih hotelih in klubih. Kongresnik Elijah Cummings, ki v predstavniškem domu ameriškega kongresa predseduje odboru za reformo, je ocenil Trumpovo ravnanje kot pravno in etično sporno: »Naj gre za denar političnih kandidatov, lobistov ali tujih vlad, predsednikova podjetja vse preveč rada promovirajo sporočilo, da je predsedništvo naprodaj.« Trumpov National Doral Golf Club v Miamiju, ki je priljubljeno zbirališče lobistov in donatorjev, je v prvih dveh letih njegovega predsednikovanja zaslužil več kot 134 milijonov evrov. Lani in letos je bilo v tem klubu letno srečanje razvpitih oderuških posojilodajalcev, ki s kratkoročnimi posojili z astronomskimi obrestmi »pomagajo« ljudem v finančnih težavah – tako da se te še povečajo. Administracija predsednika Obame je zakonsko omejila njihovo oderuštvo, Trump pa jih je nedavno navdušil, ker je odpravil predhodnikove omejitve. Njegova osebna »poletna Bela hiša« v bogataškem Bedminstru v New Jerseyju mu je v prvih dveh letih prinesla dobrih 28 milijonov evrov zaslužka. Konec prejšnjega tedna je bilo tam srečanje bogatih predsednikovih podpornikov in državnega odbora republikanske stranke, na katerem so zbirali denar za njegovo drugo predsedniško kampanjo. Za udeležbo na tem srečanju so morali donatorji plačati okroglih 100.000 dolarjev (89.000 evrov), je pa res, da so se lahko fotografirali in poklepetali z njim.