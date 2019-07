V devetem zaporednem nastopu na turnirju ATP v Umagu slovenski teniški igralec Aljaž Bedene ni prišel do svojega najboljšega dosežka v tem hrvaškem mestu. Znova je namreč obtičal v četrtfinalu, kjer ga je ustavil četrti nosilec Dušan Lajović. 29-letni Srb, ki na lestvici ATP zaseda 36. mesto, je bil boljši s 5:7, 6:3 in 6:3.

Tridesetletni Ljubljančan, ki je v četrtek slavil rojstni dan, bo še dolgo časa objokoval izgubljeno priložnost. Ker so pred tem izpadli vsi favoriti, bi imel z zmago proti Lajoviću odprto pot do naslova, a se mu ni izšlo. Bedene je v uvodnem nizu navdušil in ga dobil s 7:5, nato pa mu v nadaljevanju ni uspelo nadgraditi prednosti. Drugi je pripadel Lajoviću (6:3), tedaj pa so se začele tudi nenavadne zdravstvene težave za Ljubljančana. Zaradi drgnjenja spodnjega perila se mu je namreč vnela koža. Bedene je zato v tretjem nizu izkoristil tudi zdravniški premor, a mu ta ni pomagal. Lajović je bil namreč znova boljši s 6:3 in si tako zagotovil napredovanje. »Po mojih občutkih sem odigral zelo dobro. Na vseh treh obračunih sem prikazal dober tenis, kar pomeni, da se forma dviguje. Jasno pa je, da sem si želel še več. A kljub dobremu počutju mi ni uspelo preskočiti četrtfinala. Morda mi je manjkalo tudi nekaj sreče, saj bi lahko imel ugodnejši žreb,« je po izpadu povedal Aljaž Bedene.

Bedene je imel sicer proti Lajoviću znova bučno podpro. Med slovenskimi navijači se je znašel tudi slovenski zvezdnik v ligi NBA Luka Dončić, ki si je dvoboj ogledal v družbi dekleta Anamarie Goltes, občasnega slovenskega reprezentanta Luke Rupnika in prijateljev. Seveda hrvaški novinarji prisotnosti 20-letnega Ljubljančana niso spregledali in so ga med drugim povprašali, kako da se je odločil za prihod v Umag. »Tu sem zaradi podpore Aljažu Bedenetu. Rad navijam za slovenske športnike in če se da, si njihove tekme pogledam tudi v živo. Poleg tega mi je tenis izredno blizu. Včasih ga tudi sam igram s prijatelji, rad pa ga gledam tudi v živo,« je pojasnil Luka Dončić.

Na turnirju serije challenger v Amersfoortu na Nizozemskem se je medtem mudil Blaž Rola, ki je svojo pot zaključil v soboto v polfinalu. Po dobri uri je bil od njega s 6:4 in 6:0 boljši Belgijec Kimmer Coppejans.

Umag, turnir ATP (524.340 evrov), polfinale: Balazs (Mad) – Đere (Srb, 3) 6:2, 6:4, Lajović (Srb, 4) – Caruso (Ita) 7:5, 0:0, predaja, četrtfinale: Lajović – Bedene (Slo) 5:7, 6:3, 6:3, Caruso – Bagnis (Arg) 6:4, 6:0, Đere – Mayer (Arg, 8) 6:4, 6:7 (6), 6:3, Balazs – Travaglia (Ita) 3:6, 7:6 (2), 6:3.