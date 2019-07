Poklicni rejniki bi raje regres kot pa starševski dopust

V ZSSS menijo, da je novela zakona o starševskem varstvu korak v pravo smer, zadržani pa so do sprememb izračuna osnove za nadomestilo, kadar upravičenec nima pravice do polnega nadomestila za starševsko varstvo. Spremembe pozdravljajo tudi posvojitelji otrok, poklicni rejniki pa bi raje regres kot dodaten dopust.