Potem ko je športna plezalka Janja Garnbret v svetovnem pokalu sedemkrat v nizu stala na najvišji stopnički, se ji je drugič zapored izmuznila uvrstitev na prvo mesto. Na tretji tekmi svetovnega pokala v Brianconu jo je v finalu težavnosti ugnala južnokorejska tekmica Chaehyun Seo. Ker sta v finalu obe dosegli vrh smeri, je odločal boljši izkupiček iz polfinalnega nastopa, v katerem je bila boljša Seojeva. Korejka je dosegla drugo zmago zapored, saj je bila najboljša tudi pred tednom dni v Chamonixu.

V finalu težavnosti sta se predstavili tudi Mia Krampl in Vita Lukan, ki sta dosegli četrto in sedmo mesto. Mina Markovič in Lučka Rakovec pa se nista uvrstili med najboljše. V moški konkurenci je slavil Japonec Hidemasa Nišida, najboljši slovenski tekmovalec Domen Škofic je bil sedmi. Četverica njegovih rojakov (Martin Bergant, Luka Potočar, Milan Preskar in Jernej Kruder) je na jugovzhodu Francije obstala v kvalifikacijah. Športni plezalci bodo 11. avgusta na Japonskem odprli svetovno prvenstvo, kjer bo Janja Garnbret med glavnimi slovenskimi aduti.