Njihova največja dodana vrednost je v tem, da je prav vsak produkt narejen z jasnim in razumljivim namenom uporabe v arhitekturi. »Vsaka naša svetilka je najprej namenjena uporabniku, posledično pa seveda arhitekturi prostora, kar pomeni, da sveti samo tam, kjer je treba, kolikor je treba in kadar je treba,« pravi Marino Furlan, s soprogo Marjeto direktor in lastnik podjetja, ki napoveduje gradnjo nove tovarne v Šempetru na površini 11.500 kvadratnih metrov. Tako bo Intra Lighting v Sloveniji spet v celoti na isti lokaciji.

Brez razvoja ni perspektive »Vsako podjetje, ki se ne širi, je obsojeno na propad,« pravi Furlan, ki dodaja, da je imela družba pri pridobivanju soglasij ob načrtovanju nove tovarne zelo velike težave z odzivnostjo okoljevarstvene agencije Arso, za katero ocenjuje, »da je postala zelo velika cokla razvoja slovenskega gospodarstva«. Gre za velik projekt šempetrske družbe, v okviru katerega poleg gradnje nove tovarne načrtujejo tudi osvežitev obstoječih prostorov v Šempetru s preureditvijo centra Light experience, v katerem po Furlanovih besedah načrtujejo raznovrstne vsebine za razumevanje človeških potreb glede svetlobe, vzpostavitev muzeja svetlobe in virtualne predstavitve različnih možnosti pravilne arhitekturne osvetlitve. Podjetje bo tako širšemu krogu ljudi približalo svoje svetlobne rešitve v arhitekturi, ki zagotavljajo prijetno, udobno in funkcionalno osvetlitev prostorov, v katerih se »izobražujejo, zdravijo, kupujejo, delajo, živijo ali uživajo«, dodaja Furlan. Vse njihove aktivnosti podjetja so usmerjene izključno v doseganje dolgoročnih ciljev, s čimer bi radi dosegli trenutek, da vsak, ki ima potrebo po profesionalni osvetlitvi, najprej pomisli na Intra Lighting. Prepričan je, da je mogoče tudi v razsvetljavi narediti bistven preskok in »za uporabnike razviti nove funkcionalnosti, ki zadovoljijo nove potrebe ljudi, kot je pred več kot desetimi leti naredil Steve Jobs z iphonom in ipadom«. V tem pogledu se družba prilagaja tudi vse bolj razvijajočemu področju umetne inteligence in robotike, ki mu Furlan pripisuje vitalni pomen za bodoča delovna mesta, ki bodo fizično manj obremenjena, a izrazito bolj kreativna.