Nekdanji ameriški pilot lovskega letala Jacob Adoram je postal druga oseba, ki je prečkala Tihi ocean iz Severne Amerike v Avstralijo. Adoram je odrinil z obale ameriške zvezne države Washington 7. julija 2018 in 8. junija letos po skoraj 11 mesecih, natančneje 336 dneh neprekinjenega veslanja dosegel zahodno obalo Queenslanda v Avstraliji, pri tem pa je premagal razdaljo 11.499 kilometrov.

V zadnjih letih je postalo zelo priljubljeno veslanje čez Atlantski ocean, le redki pa se odločijo za veslanje čez Tihi ocean, še posebej tako, kot je to storil Američan, ki je podvig izpeljal sam brez zunanje pomoči in vmesnega pristanka. V enajstih mesecih samotnega veslanja ni videl oziroma srečal nobene druge osebe niti ni zaradi morebitne oskrbe s hrano ali popravila čolna kjer koli pristal.

V Dnevniku smo spomladi poročali o ruskem raziskovalcu Fedorju Konjuhovu, ki je sredi maja po 154 dneh neprekinjenega veslanja končal prvo etapo samostojne veslaške odprave po južni polobli okoli sveta. Od 6. decembra, ko je odrinil z Nove Zelandije, je preveslal za malenkost več kot Adoram, in sicer 11.525 kilometrov, 9. maja pa je dosegel rt Horn oziroma čilsko obalo.

Večina drugih dosedanjih veslaških plovb čez Tihi ocean je bila opravljena v etapah, bodisi ni šlo za solo veslanje ali pa so veslači zaradi različnih razlogov vmes pristali na obali. Drugo presenetljivo dejstvo je ogromna razdalja, ki jo je Adoram preveslal v 11 mesecih: veslati je začel iz Neah Baya v državi Washington in si s tem še podaljšal pot v primerjavi z drugimi pacifiškimi veslači, ki po navadi odrinejo iz Kalifornije ali celo iz Južne Amerike.

Po mesecih napornega veslanja so bile za nameček zadnje milje morske odisejade še veliko zahtevnejše in napornejše, kot bi si Adoram želel. Močan veter mu je preprečil, da bi pristal v marini v Cairnu na severozahodu Avstralije, kot je načrtoval, seveda pa si ni želel v zadnji minuti izgubiti statusa veslanja brez zunanje podpore, zato je s svojim posebej oblikovanim čolnom zelo neceremonialno pristal na bližnji obali. Potem ko se je izkrcal in se poveselil s peščico prijateljev in sorodnikov, ki so pripotovali v Avstralijo, je obalna straža zahtevala, da se junak vkrca nazaj v čoln, potem pa so ga z vlečno ladjo odpeljali v pristanišče. Po izpolnitvi uradne procedure so mu končno dovolili, da se veseli in opravi pogovore z novinarji.

»Na začetku poti sem razmišljal o stvareh okoli sebe, o tem, kaj moram narediti, potem pa sem se ozrl vase in dobil priložnost, da razmislim o svojem življenju,« je povedal Jacob Adoram, ki bo zdaj dokončal dokumentarni film o svoji odpravi, s katero tudi zbira prispevke za nevladno organizacijo Water Mission, ki s pomočjo fotovoltaike gradi inženirske rešitve oskrbe s pitno vodo na območjih po svetu, kjer je prebivalstvo kritično ogroženo.