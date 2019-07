Krav maga (KMG) ni šport, je veščina, a najbolj točen opis je, da je to integriran sistem samoobrambe, ki se konstantno razvija in prilagaja sodobnim varnostnim izzivom, pojasni inštruktor krav maga Svit Mavsar. Razloži, da znotraj krav maga obstajajo trije stebri: prvi je samoobramba, v sklopu katere se učimo tehnik za zaščito pred napadalcem ali več njih z orožjem ali brez. Drugi je VIP-varovanje tretje osebe, če je treba zaščititi družino, prijatelje ali ljudi okoli nas, ki se neposredno znajdejo v konfliktu ali so tarča napada. Drugi steber je poleg samoobrambe pomemben za varnostne službe, policijo in vojsko. Pri tretjem stebru gre za boj, znotraj katerega se gradijo samozavest, znanje udarcev in uporaba samoobrambnih tehnik pod stresnimi pogoji. Premaguje se strah pred napadalci.

Brez balasta tradicije

Kot pojasni Mavsar, je krav maga global v Sloveniji prisoten od leta 2011, ko ga je k nam pripeljal glavni inštruktor Matjaž Petan: »Od ostalih oblik samoobrambe in borilnih veščin se najbolj razlikuje v tem, da temelji na naravnih refleksih, iz katerih so nato izpeljane samoobrambne tehnike. Posledično je zelo lahko učljiv in primeren za vso populacijo. V krav magu prav tako ni balasta tradicije, to pomeni da so izločena vsa pravila in običaji, ki ne vodijo h končnemu cilju – ubranitvi pred napadom.«

Prav tako, nadaljuje sogovornik, ni časovnih omejitev, dovoljeni so vsi udarci in uporaba predmetov v okolici. Krav maga je primeren za celotno populacijo – od otrok, kjer samoobrambo spoznavajo z igro, do starejših ljudi, ki bi se radi naučili braniti, pa morda oklevajo zaradi slabše fizične pripravljenosti, starih poškodb, omejene gibljivosti ali stiske s časom.