V poplavah v Indiji poginilo 12 redkih indijskih nosorogov

V poplavah v nacionalnem parku na severovzhodu Indije je poginilo najmanj 12 indijskih nosorogov, ki veljajo za ogroženo vrsto, so danes sporočili iz parka Kaziranga. Nedavne poplave so prizadele okoli 90 odstotkov 430 kvadratnih kilometrov velikega parka, zaradi česar so živali iskale zatočišče na višjih predelih.