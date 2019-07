Britanski zunanji minister Jeremy Hunt bo diplomatske ali gospodarske ukrepe proti Iranu predstavil v ponedeljek. Glede na poročanje britanskih medijev bi lahko ukrepi vključevali tudi zamrznitev iranskega premoženja.

Hunt je že pred tem zavrnil možnost vojaškega posredovanja, je pa ob podpori ZDA grozil z resnimi posledicami. Pri tem ni skrival razočaranja nad telefonskim pogovorom z iranskim kolegom Mohamedom Džavadom Zarifom. "Nič ne more biti dlje od resnice," je dejal Hunt novinarjem po pogovoru. Še vedno pa zagovarja, da je treba preprečiti zaostritev razmer.

Iranska revolucionarna garda je v petek med plovbo skozi Hormuško ožino zasegla tanker Stena Impero, ki je plul pod britansko zastavo. Velika Britanija je Teheran opozorila, da se podaja na nevarno pot. Po prepričanju Londona so tanker ustavili v teritorialnih vodah Omana.

Iranski zunanji minister Džavad Zarif je vztrajal, da Iran deluje v skladu z mednarodnimi pomorskimi pravili.

Vlada je britanskim ladjam svetovala, naj se nekaj časa izogibajo Hormuški ožini. To je ena od najpomembnejših svetovnih pomorskih poti, saj skozi njo potuje skoraj tretjina vse svetovne nafte.

Po vrsti incidentov, ki so se v zadnjem času zgodili v tej strateško pomembni plovni poti za nafto iz Perzijskega zaliva, je postala žarišče napetosti med Iranom in zahodnimi državami. Še posebej so se zaostrili odnosi med islamsko republiko ter ZDA in Veliko Britanijo.