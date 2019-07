Zahtevna pot proti Dolini Triglavskih jezer vodi prek Lepega Špičja. Skupina šestih planincev iz okolice Laškega se je danes dopoldne odpravila prav po njej. Bili so ustrezno opremljeni. A nesreča v gorah nikoli ne počiva. »Pri sestopu z Lepega Špičja je zaradi padca z zahtevne planinske poti danes dopoldan umrl slovenski gornik. Umrl je na kraju padca čez skalni skok na melišče. Bil je ustrezno opremljen,« je sporočil Bojan Kos s Policijske uprave Kranj. Šlo naj bi za izkušenega, starejšega planinca.

»Dejansko je šlo za nesrečen slučaj. Tak, ki se v gorah pač pripeti. Razmere niso slabe. Je pa treba zahtevnost poti prilagoditi lastnim sposobnostim. Vsekakor pa je treba na pot dovolj zgodaj, da smo še pred popoldnevom v koči ali nazaj v dolini. Glejte, zdajle je ura štiri popoldne, pri nas v Bohinju pa se je razbesnela prava nevihta. Ta hip ne bi bilo dobro ostati nekje v gorah,« je povedal bohinjski gorski reševalec Rober Božnar, ki je tudi vodil današnjo intervencijo.

Podobne so bile tudi okoliščine sobotne tragedije v Kamniških Alpah. Ob treh popoldne je na poti med Planjavo in Lučko Babo spodrsnilo planinki, ki je zdrsnila po pobočju. Umrla je na kraju nesreče. Posredovali so pripadniki GRS Kamnik in helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo, ki so planinko prepeljali v dolino. »Več jih je bilo v skupini. Zjutraj so se odpravili iz Logarske doline, kjer so prespali. Vsi so bili mladi planinci, dobro opremljeni. Z visokimi čevlji in čeladami. Res, gre za zahtevno, zavarovano pot na kakih 2200 metrih višine. A šlo je za nesrečen slučaj. Zdrs, kakršen se lahko pripeti vsakomur. Trenutek nepozornosti morda,« je povedal kamniški gorski reševalec Jure Prezelj .

Več helikopterskih posredovanj

Žal ti dve intervenciji v gorah nista bili edini. »Ekipa za helikoptersko reševanje v gorah s policistom gorske enote je poleg smrtnega dogodka danes do sedaj pomagala še v dveh drugih primerih. S Krvavca so v zdravstveno ustanovo prepeljali gorsko kolesarko, ki se je poškodovala pri padcu s kolesom, in planinko, ki si je pri zdrsu na poti od Pogačnikovega doma proti Trenti poškodovala roko,« je danes sporočil Bojan Kos s PU Kranj. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje si je v soboto okoli tretje popoldne v severni triglavski steni plezalec zlomil nogo. Reševalci GRS Mojstrana so zaprosili za pomoč helikopter Slovenske vojske z dežurno ekipo GRS na Brniku, ki je ponesrečenca prepeljal v jeseniško bolnišnico. Le dve uri prej so gorski reševalci iz Mojstrane pomagali planincu, ki si je nogo poškodoval na Tominškovi poti. Tudi tega planinca je helikopter odpeljal v jeseniško bolnišnico. Okoli druge ure so se blizu planine Voje nad Bohinjem izgubili planinci. Gorski reševalci postaje GRS Bohinj so jih po telefonu usmerili na pot. Ob osmih zjutraj se je v Kamniški koči na Kamniškem sedlu tudi poškodoval planinec. Posredovali so gorski reševalci GRS Kamnik in dežurna ekipa s helikopterjem. Tudi ta planinec je končal na Jesenicah.

Še eno nenavadno reševanje, ki pa se je končalo zelo srečno, so imeli tudi na Bovškem. Policiste so v soboto okoli treh popoldne obvestili, da je na brežini pri reki Soči padel in se poškodoval otrok. Ta je s starši hodil po Soški poti iz smeri Trente proti Bovcu po levem bregu reke Soče. V predelu poti, ki mu domačini rečejo Breka, je otrok tik pred mostom čez reko Sočo, kljub temu da je na robu poti ograja, stopil na rob poti, kjer je bilo do ograje še nekaj prostora, in mu je spodrsnilo. Padel je deset metrov nižje in se udaril v glavo. Pomagali so mu starši in neki naključni sprehajalec, otroka pa so odpeljali v gasilski dom na letališču Bovec, kjer so mu tamkajšnji gasilci nudili prvo pomoč. Na kraj je prišla tudi reševalna ekipa iz tolminskega zdravstvenega doma. Zdravnik je ocenil, da je šlo k sreči le za lažjo poškodbo, tako da so ga zgolj preventivno poslali na pregled v šempetrsko bolnišnico, helikoptersko posredovanje pa ni bilo potrebno.

Letos je v slovenskih gorah življenje izgubilo že 11 gornikov, gorski reševalci so morali posredovati še v enajstih primerih, ko so umrli drugi ponesrečenci (padalci, kajakaši…). Lani je v gorah umrlo v celem letu 14 planincev.