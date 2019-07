Policisti Policijske uprave (PU) Ljubljana so v zadnjih 48 urah pri opravljanju nalog varovanja državne meje v naselju Krka na območju Grosuplja prijeli štiri državljane Bangladeša, ki so nezakonito prestopil državno mejo. Vsi so v postopku zaprosili za mednarodno zaščito, so sporočili iz PU Ljubljana.

Iz PU Murska Sobota pa so sporočili, da so v Murski Soboti v zadnjih 24 urah prijeli tri državljane Iraka, ki so prav tako na nedovoljen način vstopili v državo. Po končanem postopku so Iračane odpeljali v azilni dom v Ljubljano.