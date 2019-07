Poleg podravske avtoceste so zastoji še na štajerski avtocesti pred Šentjakobom proti Ljubljani pred delovno zaporo, in sicer v dolžini enega kilometra, ter na cesti Dolenje pri Jelšanah - mejni prehod Jelšane.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Jelšane, Dragonja in Gruškovje. Najdlje osebna vozila čakajo na Gruškovju, in sicer eno do dve uri za izstop iz države.

Zastoji so tudi na Hrvaškem proti Sloveniji, na svojem portalu še opozarjajo na prometno-informacijskem centru.