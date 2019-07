Francija je lani sprejela 89 milijonov turistov, kar je največ med vsemi državami. Sledita ji Španija s 83 milijoni in Združene države Amerike z 80 milijoni prihodov. Prvo peterico zaključujeta Kitajska s 63 milijoni in Italija z 62 milijoni, do 10. mesta pa se zvrstijo še Turčija, Mehika, Nemčija, Tajska in Velika Britanija.

Seznam največjih turističnih zaslužkarjev medtem kaže, da je priliv iz naslova potovanj najvišji v ZDA, kjer je lani dosegel 215 milijard dolarjev. To je skoraj trikrat več od prihodkov drugouvrščene Španije (74 milijard dolarjev) in zasledovalke Francije (67 milijard dolarjev).

Pri zaslužku sledita Tajska (63 milijard dolarjev) in Velika Britanija (52 milijard dolarjev). Nato pa se zvrstijo še Italija, Avstralija, Nemčija, Japonska in Kitajska.

Podatke UNWTO je delila Slovenska turistična organizacija (STO). Ta je izpostavila še, da 10 največjih zaslužkarjev pospravi v žep skoraj 50 odstotkov vsega globalnega turističnega zaslužka, medtem ko 10 najbolj priljubljenih destinacij ustvari 40 odstotkov vseh svetovnih turističnih prihodov.