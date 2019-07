Izkušeni Filipinec, ki velja za enega najbolje plačanih športnikov vseh časov z osvojenimi nagradami v vrednosti skoraj 200 milijonov evrov, je do zmage proti 10 let mlajšemu nasprotniku prišel po točkah po 12 razburljivih rundah. S tem je postal najstarejši lastnik svetovnega naslova v velterskem razredu doslej.

Dvoboj je bolj ali manj nadzoroval od samega začetka, Thurmana v prvi rundi za hip tudi spravil na tla, na koncu pa sta mu zmago s 115:112 prisodila dva sodnika, tretji pa je bil s 113:114 za Američana. »To je bilo zabavno. Moj nasprotnik je dober borec, je izredno močan,« je dejal v prvi izjavi po borbi, pri tem pa napovedal, da se še ne namerava upokojiti. Naslednjič naj bi tako stopil v ring prihodnje leto.

Pacquiao, ki je v svoji domovini član zveznega senata, je bil doslej nosilec rednega naslova svetovnega prvaka WBA v velterski kategoriji, pred dvobojem še neporaženi Thurman pa tako imenovanega absolutnega super svetovnega naslova.

Po mnenju številnih poznavalcev bi lahko višji in močnejši Američan s svojo 23 zaporedno zmago dokončno zapečatil boksarsko usodo Filipinca in potrdil status naslednjega velikega talenta v tem razredu. A je imel hitrejši in napadalnejši Pacquiao v dvorani MGM pred več kot 14.000 gledalci druge načrte.