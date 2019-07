Na Dunaju z električnim kolesom vozil 65 kilometrov na uro

Dunajski policisti so v petek zvečer naleteli na nenavaden prizor. Ob redni kontroli prometa so namreč zaznali kolesarja, ki je z električnim kolesom drvel 65 kilometrov na uro, in sicer po klancu navzgor, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.